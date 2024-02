Andressa Urach e Thiago Lopes com o filho Leon - Foto: Ana Zago

Andressa Urach e Thiago Lopes com o filho LeonFoto: Ana Zago

Publicado 05/02/2024 11:10 | Atualizado 05/02/2024 11:12

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach e pai do pequeno Leon, de um ano e 11 meses, deu o que falar nas redes sociais. O famoso abriu uma caixinha de perguntas, revelando detalhes sobre a relação com a influenciadora. Entre as respostas, ele compartilhou que a influencer não tem contato com o filho há dois meses.



Durante a interação com os internautas, Thiago abordou diversas questões sobre a situação atual e futura da relação entre Andressa e Leon. “A Andressa tem contato com o Leon?”, questionou um internauta. “Agora em fevereiro vai fazer dois meses que não tem”, revelou Thiago.



Em relação ao “exemplo da mãe do seu filho”, o famoso não se mostrou preocupado caso Leon queira espelhar o comportamento de Andressa. “A vida se encarrega de colocar cada um no lugar que merece, de acordo com os nossos atos", disparou Thiago.



Questionado sobre a mudança de comportamento em relação a Andressa após ela aparecer com outro parceiro, Thiago esclareceu que a preocupação é com o filho. “A questão é a exposição ridícula e o que isso pode acarretar na vida do meu filho no futuro”, explicou.