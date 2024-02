Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Andressa UrachReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 14:16 | Atualizado 05/02/2024 14:16

Em uma conversa franca no Podcast Metropolitana, Andressa Urach surpreendeu ao confessar que já participou de um namoro fictício na mídia. O namorado falso em questão se trata de cantor sertanejo e a famosa recebeu R$ 80 mil do artista pelo relacionamento ‘de mentirinha’.



A modelo, conhecida por sua sinceridade, não hesita em compartilhar detalhes: "Eu já fingi um namoro com o cantor sertanejo, e o pai dele me pagou, na época foi 80 mil reais pra fingir o namoro, e eu nem fiquei com ele”, começou a famosa. O ex-namorado em questão seria o artista Raffael Machado.



“Eu não vou falar o nome dele, não vou expor ele, mas ele mesmo, na época que eu fiz o livro, eu contei a história e ele mesmo falou que ele era, né, então ele se entregou", contou a produtora de conteúdo adulto. Agora a modelo está namorando com Lucas Matheus, que também trabalha com vídeos adultos.



A revelação de Urach causa impacto nas redes sociais, gerando diferentes opiniões sobre o assunto. “Daí ela casou com Pablito, fundaram o site garganta profunda”, brincou uma internauta. “Quem que saber da vida promíscua dessa mulher”, criticou outro. “parente do Naldo essa”, ironizou mais uma.



Recentemente o ex-marido da produtora de conteúdo adulto, Thiago Lopes, revelou que ela não vê o filho Leon há dois meses. O pequeno, fruto do relacionamento entre eles, tem apenas um ano e oito meses de idade.