Suzane Von Richthofen - Divulgação

Suzane Von RichthofenDivulgação

Publicado 05/02/2024 13:46 | Atualizado 05/02/2024 13:52

A famosa Suzane Von Richthofen não deseja mais ser reconhecida por esse sobrenome. Após formalizar sua união estável com Felipe Zecchini Muniz no ano passado, agora a ex-condenada abandonou o sobrenome característico. A intenção da gaúcha seria se dissociar do seu passado sombrio.

Marcada pelo planejamento da morte dos pais, que a levou à condenação, Suzane foi condenada ainda em 2006. Ela viu sua pena ser mitigada ao longo dos anos e após permissão para cumprir o restante em regime aberto, a formalização da união com Felipe tornou-se possível.

O casal se conheceu através das redes sociais e oficializou a união estável no cartório de Angatuba, no interior de São Paulo, rompendo com o passado criminal de Suzane. Recentemente, a ex-criminosa deu à luz ao primeiro filho na maternidade do Hospital Albert Sabin, em Atibaia. A criança recebeu o nome do pai, Felipe.

Nas redes sociais, internautas reagiram sobre a mudança de vida de Suzane. “Deixa ela ter sua segunda chance, já pagou na justiça”, pediu uma seguidora. “Isso aí não adianta em nada,ela vai levar essa culpa pro resto da vida”, apontou outra. “Coitada.... seu passado te condena”, ironizou mais uma.