Suposto affair de Preta Gil abre o jogo sobre relação: 'mulher incrível' - Foto: Reprodução

Publicado 05/02/2024 14:48

O modelo João Pedro Modesto, recentemente apontado como um possível affair de Preta Gil, quebrou o silêncio e falou sobre os boatos que circulam nas redes sociais. Em entrevista à Contigo!, ele abordou sua presença na área VIP do Bloco da Preta, no Rio de Janeiro, e a relação com a cantora.



"Minha relação com o Carnaval é um pouco fraca. Eu costumo não curtir muito, mas aqui está sendo incrível. Estou vendo a volta dela. Essa mulher incrível e tudo isso está sendo extremamente incrível!", compartilhou o jovem, impressionado com a experiência.



Desmentindo os rumores de um romance, João enfatizou: "É só amizade! É esse sentimento que eu não tenho como descrever. Não, não temos algo juntos. Não tem como chatear, é impossível isso não sair, né? É impossível não especularem isso!", revelou.



Sobre como conheceu Preta, o galã compartilhou: "Foi lá [nos Lençóis], onde eu conheci a Preta e ela simplesmente mudou a minha vida. [...] Sou muito grato a ela, Gominho e todo mundo! Duh [Marinho], Ju [de Paulla] e todo mundo que me abraçou".



Questionado sobre a possibilidade de participar de um reality show, João ponderou: "Não sei. Eu talvez não tenha o perfil, é uma resposta meio [complicada]". O modelo então deixou em aberto se toparia um futuro na televisão.