Al-MusratiFoto: Reprodução Al-Musrati

Publicado 09/02/2024 16:20

Rio - O volante Al-Musrati, de 27 anos, que foi alvo do Flamengo na atual janela de transferências, pode estar próximo de um novo clube. De acordo com informações do jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, Besiktas encaminhou um acerto com o líbio.

O volante, de 27 anos é esperado já no aeroporto de Istambul, para realizar os exames iniciais e ser apresentado de forma oficial. Ele pertence ao Braga e os valores de negociação não foram divulgados.



Nascido na Líbia, Al-Musrati defende o clube português desde 2020. O volante surgiu como uma possibilidade para o Flamengo após Thiago Maia se aproximar do Internacional. O líbio seria uma reposição ao jogador. Porém, a negociação com o Colorado se estagnou.