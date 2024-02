Matias Viña foi o segundo reforço do Flamengo para a temporada deste ano - Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - O Flamengo anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (9), que o lateral-esquerdo Matias Viña, recém-contratado pelo clube, será relacionado para o duelo com o Volta Redonda. O novo camisa 17 do Rubro-Negro poderá fazer sua estreia neste sábado (10), às 16h, no Maracanã, em jogo que havia sido adiado, válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.

"Estou me sentindo muito bem. Aqui o calor é muito pesado, mas com os treinamentos estou me sentindo cada vez melhor em campo ao lado dos companheiros. Acompanhando o dia a dia para ir melhorando e estar perto da estreia. Muita ansiedade, estou esperando já", declarou Viña.

"O último jogo acompanhei de fora e já vi a torcida no Maracanã. Dava vontade de estar dentro do campo ajudando. Infelizmente não pude. Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para treinar, então é só esperar o tempo. Se acontecer no próximo jogo estarei pronto para fazer a estreia", completou.

Além disso, o Rubro-Negro informou que o uruguaio viajará para a Itália no domingo, para acompanhar o nascimento da filha Faustina, já que sua família ainda está no país. Ele voltará ao Brasil na próxima semana e será apresentado oficialmente pelo clube carioca.

"Foi um momento muito difícil da decisão de vir para cá por causa do nascimento da minha filha, mas tomamos em conjunto. Minha esposa não poderia viajar para o Brasil porque estava grávida, então chegamos a um acordo com o Flamengo para estar presente no nascimento. Vou lá e depois volto. Após um tempo, ela estará aqui comigo", disse o lateral-esquerdo.

O Flamengo ocupa a terceira posição na tabela da Taça Guanabara, com 12 pontos. Se vencer o Volta Redonda, o Rubro-Negro se torna o vice-líder da competição. O primeiro colocado é o Fluminense, com 17 somados.