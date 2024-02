Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 09/02/2024 21:58

Rio - A ESPN lançará uma série especial de entrevistas com os familiares das vítimas da tragédia do incêndio do Ninho do Urubu, que matou dez jogadores das categorias de base do Flamengo. A produção, nomeada "Ninho Vazio", traz o lado da família sobre o ocorrido, com depoimentos de um ponto de vista único sobre os acontecimentos.



"Ninho Vazio" terá quatro episódios e traz falas dos familiares de quatro das dez crianças que foram vítimas do incêndio: Rosana Souza, mãe de Rykelmo Viana; Darlei Constante Pisetta, pai de Bernardo Pisetta; Marília Barros, mãe de Arthur Vinícius; e Wedson Cândido Matos, pai de Pablo Henrique: Os entrevistados falam sobre a dor e o sofrimento de perderem seus filhos e a tentativa incansável de manter viva as memórias dos garotos.



O primeiro e segundo episódio vão ao ar na ESPN na madrugada de sábado para domingo, 11 de fevereiro, à meia noite. No domingo, os capítulos 3 e 4 serão exibidos de forma inédita às 23h. Além da exibição na TV, as quatro partes da série também ficarão disponíveis no Star+ e no YouTube da ESPN Brasil.



A tragédia com os Garotos do Ninho do Urubu completou cinco anos na última quinta-feira. O especial, que busca manter a memória das crianças e de suas famílias, foi produzido por Andreza Galdeano, com reportagem de Duda Gonçalves e edição de Felipe Selvani.



O especial é mais uma das produções originais da ESPN. Nos últimos meses, a emissora também lançou: "Por quê Waldemar"; "Zico em Família"; "Sonho de Menino, com Fernando Diniz"; "Desastre em Maceió: Terra Arrasada"; e "Gerações – A Evolução do Futebol Feminino".