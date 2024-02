Igor Coronado em ação durante jogo do Al-Ittihad, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Ittihad

Igor Coronado em ação durante jogo do Al-Ittihad, da Arábia SauditaDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 11/02/2024 18:48

Rio - Na última semana, o nome do brasileiro Igor Coronado, que recentemente rescindiu contrato com Al-Ittihad, da Arábia Saudita , foi especulado no Flamengo. No entanto, o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, garantiu que não há negociação em curso pelo atleta.

"Zero, não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance zero. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar em chance zero é desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou", disse Braz.

Coronado, aliás, foi um dos temas da entrevista coletiva de Tite, dada após a vitória sobre o Volta Redonda . Nesse sentido, o auxiliar Matheus Bachi confirmou que chegou a conversar com o jogador.

"A gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estávamos off, sem trabalhar. Deixamos muito claro para a direção as nossas ideias de contratação. Também temos que estar abertos à oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que eles possam vir e competir", disse Bachi.

"Temos noção que a datas Fifa podem machucar bastante a nossa equipe. Então, nesse cenário inteiro, tive um contato com ele para saber qual a ideia dele, como estava a situação. Depois tudo foi conversado com a direção", concluiu.

Revelado no futebol europeu, Igor Coronado teve passagens por clubes de Malta e Itália antes de fazer carreira no Mundo Árabe. Por lá, vestiu a camisa do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, por três temporadas, e se transferiu para o Al-Ittihad, onde viveu a melhor fase da carreira.

No time saudita, fez 75 partidas, marcou 16 gols e deu 35 assistências. Além disso, conquistou um Campeonato Nacional e uma Supercopa da Arábia Saudita. A tendência é que o futuro do meia seja no Corinthians.