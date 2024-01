Igor Coronado é o camisa 10 do Al-Ittihad - Divulgação / Al-Ittihad

Publicado 29/01/2024 21:03

Rio - Um dos destaques do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o meio-campista brasileiro Igor Coronado está próximo de acertar sua rescisão de contrato e tem o desejo de atuar no futebol brasileiro. As partes encaminharam o acordo nos últimos dias, e o jogador de 31 anos não será mais aproveitado.

Igor Coronado teve conversas com o técnico argentino Marcelo Gallardo e conseguiu sua liberação. Agora, o meia discute questões financeiras com o clube saudita para romper o vínculo, que vai até junho de 2025. As informações são do site "ge".

"Já está certo que ele irá sair, tanto que não será inscrito nas próximas competições. Recebemos algumas consultas do Brasil nas últimas semanas e, com a rescisão na Arábia, vamos dar andamento a essas conversas", disse Rafael Brandino, empresário do jogador, em entrevista.

O meia nunca jogou profissionalmente no Brasil. Antes de chegar ao Al-Ittihad, Coronado vestiu as camisas de Sharjah, dos Emirados Árabes, Palermo, Trapani e Floriana, da Itália, e pela base do GC Zürich, da Suíça.