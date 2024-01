Andrey Santos em ação durante jogo entre Brasil e Equador no Pré-Olímpico - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 29/01/2024 20:28

Venezuela - Andrey Santos destacou o poder de reação do Brasil ao analisar a vitória sobre o Equador por 2 a 1 no Estádio Brigido Iriarte , em Caracas, pela quarta rodada do Grupo A do Torneio Pré-Olímpico. A Canarinho saiu atrás no placar, mas mostrou que não sentiu o gol e construiu a virada 16 minutos depois. Com o resultado, a Seleção garantiu-se matematicamente no quadrangular final.

"Partida contra equipe sul-americana é sempre muito difícil, sempre de alto nível, tem que estar prestando atenção. Fico feliz pela virada. Infelizmente, saímos perdendo, mas a força do grupo, o poder de reação foi muito forte. Então, temos que exaltar isso, porque se ganha campeonato com a equipe, não somente com 11 pessoas. A gente sabe que todo mundo é importante, faz parte do processo", disse o capitão da seleção.

Agora, a seleção brasileira vira a chave para a quinta e última rodada do Grupo A do Pré-Olímpico. O time de Ramon Menezes volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar a Venezuela no Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas.

"A gente sabia da importância dessa partida (contra o Equador). Todos os jogos são importantes para gente, ainda mais esse, que valia a classificação. Fico muito feliz pela partida, pela vitória, pelo resultado do grupo. Agora, é descansar e focar no próximo jogo, que é a Venezuela, porque queremos sempre buscar a vitória", afirmou Andrey.