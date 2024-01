Kayque em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2024 20:01

Rio - Na noite desta segunda-feira, 29, o Botafogo divulgou os relacionados para a partida contra a Portuguesa. A principal novidade na lista é a presença do volante Kayque. Vale lembrar que ele teve bons momentos em 2022, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia naquele ano. Em 2023, perdeu espaço e disputou apenas duas partidas.

Outro destaque na lista é a presença de Marçal. Ele chegou a ser relacionado para o último jogo do Botafogo, contra o Sampaio Corrêa , mas acabou cortado por causa de um desconforto muscular.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Atletas relacionados para o jogo com a Portuguesa, nesta terça, pelo Campeonato Carioca. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/uJXXe4Fzrr — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 29, 2024

Em tempo: Botafogo e Portuguesa medirão forças nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela quinta rodada da Taça Guanabara. A transmissão fica por conta da Band (TV aberta), da BandSports (canal fechado) e do canal GOAT (YouTube).