Tiquinho Soaresvitor silva/botafogo

Publicado 29/01/2024 14:45

Rio - Em busca de um substituto para Luís Suárez, que deixou o clube para jogar no Inter Miami, o Grêmio fez uma sondagem pelo atacante Tiquinho Soares, do Botafogo. A informação foi dada pela “Gaúcha Zero Hora”.

O clube gaúcho quis saber sobre a possibilidade de abrir uma negociação por Tiquinho, mas o Botafogo deixou claro que não irá negociar seu camisa 9. O atacante é referência no elenco e foi vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro.

Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024. No entanto, há possibilidade de extensão por mais uma temporada, o que deve acontecer.