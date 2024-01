Luiz Henrique - Divulgação/ Real Betis

Publicado 29/01/2024 13:41

Rio - A novela envolvendo Luiz Henrique parece que terá desfecho favorável para o Botafogo. De acordo com informações do jornalista espanhol Adrian Moreno, o atacante, de 23 anos, topou defender o Alvinegro e a transferência envolvendo o Real Betis e o grupo Eagle Football Holdings, de John Textor, deverá ser efetuada em breve.

Segundo o jornalista, Luiz Henrique irá viajar para o Rio de Janeiro na próxima terça-feira para se apresentar ao Botafogo, fazer exames médicos e assinar contrato para defender o clube carioca.

O clube espanhol aceitou a proposta de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 106,6 milhões), sendo 16 milhões imediatos e o restante em metas pela transferência do atacante. Porém, o staff de Luiz Henrique gostaria de uma garantia contratual de que iria para o Botafogo, mas posteriormente se transferiria para o Lyon.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se transferiu para o Betis no meio de 2022. O Botafogo venceu a concorrência do RB Leipzig, da Alemanha, e do Flamengo para contratá-lo. O próprio Fluminense e o Corinthians demonstraram interesse em Luiz Henrique, mas já tinham desistido.