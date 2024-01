Cabeçada de Júnior Santos no jogo entre Botafogo e Sampaio Corrêa - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/01/2024 18:05

Rio - O Botafogo se recuperou da derrota para o Boavista no meio de semana e voltou a vencer no Campeonato Carioca. Com o time reserva, o Alvinegro venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, na tarde deste sábado, 27, em partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara. Júnior Santos e Jeffinho, que entrou no segundo tempo, fizeram os gols do Glorioso. Os dois, vale destacar, foram os únicos a marcar até aqui pelo Botafogo no Estadual.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos nove pontos e aparece na liderança da competição. Apesar disso, pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. Já Sampaio tem apenas um ponto e está no décimo lugar.



O time de Tiago Nunes volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar a Portuguesa, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela quinta rodada do Estadual.

O JOGO

O Botafogo teve uma atuação fraca no primeiro tempo. Mesmo com mais posse de bola, o Alvinegro passou longe de ser eficiente e mostrou dificuldade para tomar decisões e concluir as jogadas criadas. Não por acaso, as melhores oportunidades vieram em chutes de fora da área de Júnior Santos, que obrigou boa defesa de Leandro, e Savarino, que mandou para fora.

Além disso, o Glorioso teve problemas com erros de passe e perdas de bola, o que ocasionou boas situações de contra-ataque. O Sampaio Corrêa, porém, foi mal nas finalizações e não aproveitou. A única boa chance veio num forte chute de Abner, mas John estava bem posicionado e fez a defesa.

No intervalo, o técnico Tiago Nunes promoveu as entradas de Matheus Nascimento, Jeffinho e Eduardo. Assim, o Botafogo criou boas jogadas no ataque e levou perigo no retorno para o segundo tempo. Por outro lado, o time continuou mostrando problemas no sistema defensivo e dando espaço para o Galinho da Serra.

Nesse cenário, o Glorioso levou a melhor. Hugo recebeu passe de Eduardo pelo lado esquerdo e levantou bola na área. Júnior Santos chegou nas costas da defesa e cabeceou para abrir o placar.

Com a vantagem no marcador, o jogo ficou mais calmo. O Botafogo mantinha a posse da bola, mas pouco criava. Já o Sampaio Corrêa apenas se defendia e tinha dificuldade para se lançar ao ataque.

A partida mudou por volta dos 25 minutos. A partir daí, as duas equipes acordaram e criaram chances claras de gol - o Botafogo teve oportunidade de ampliar a vantagem, e o Sampaio, de empatar.

Já no apagar das luzes, o Botafogo aproveitou os espaços deixados pelo Sampaio e decidiu. Jeffinho tabelou com Matheus Nascimento e bateu na saída do goleiro para dar números finais ao jogo.



FICHA TÉCNICA

Botafogo x Sampaio Corrêa



Data e Hora: 27/1/2023, às 16h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Lucas Coelho Santos



Cartões amarelos: Kauê e Matheus Nascimento (BOT) / Silvestre dos Anjos, Abner e Roberto (SCO)

Cartões vermelhos: -

Gols: Júnior Santos (1-0) (10'/2ºT) / Jeffinho (2-0) (49'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Tiago Nunes)

John; Newton, Bastos e Jefferson Maciel; Júnior Santos (Victor Sá, 33'/2ºT), Kauê, Jacob Montes (Eduardo, Intervalo) e Hugo; Savarino (Jeffinho, Intervalo), Segovinha (Marlon Freitas, 33'/2ºT) e Janderson (Matheus Nascimento, Intervalo).

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Silvestre dos Anjos)

Leandro; Yago Costa (Roberto, 17'/2ºT), Índio, Eduardo Thurram e PV; Alexandre (Gustavo Tonoli, 33'/2ºT), Marcelo e Rosado (Dantas, 17'/2ºT); Max (Hugo, 33'/2ºT), Octávio (Davi, 12'/2ºT) e Abner.