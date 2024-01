Nesta temporada, Wendel tem quatro gols e seis assistências em 18 partidas - Divulgação

Publicado 27/01/2024 11:30



Rio - O Botafogo deseja contratar Wendel, do Zenit, mas é muito difícil que o volante venha para o clube carioca no início de 2024, de acordo com o 'ge'. O técnico da equipe russa, Sergey Semak, não quer abrir mão de o brasileiro terminar a temporada. Com isso, o Alvinegro iniciou contatos para que o atleta chegue em julho, na janela do meio do ano.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor conversou com Alexander Medvedev, presidente do Zenit, na tarde de sexta-feira (26). Ele manifestou a vontade de trazer Wendel para o Botafogo, mesmo que no meio do ano, considerando que possa ser uma oportunidade mais plausível para liberação do time russo.



O técnico é figura importante nos bastidores do Zenit. No clube desde 2018, tem forte respaldo interno. Wendel, que tem vontade de retornar ao futebol brasileiro para ficar perto do filho, até conseguiu convencer a diretoria a flexibilizar uma possível saída e aceitar um empréstimo, mas o treinador não ficou satisfeito e os dirigentes acataram a visão do comandante.

Em julho, a saída pode ser facilitada pela possibilidade do time russo contratar um novo jogador para a posição. Titular da equipe, o volante tem quatro gols e seis assistências em 18 jogos nesta temporada.