Jefferson Savarino é uma das contratações mais caras da história do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/01/2024 15:05

Rio - O Botafogo divulgou, na tarde desta sexta-feira (26), a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Sampaio Corrêa. A partida acontece no sábado (27), às 16h, no Estádio Nilton Santos, e é válida pela quarta rodada da Taça Guanabara.

As grandes novidades são o goleiro John e o atacante Savarino, que chegaram ao Alvinegro nesta janela de transferências. Ambos estarão à disposição de Tiago Nunes para o confronto e poderão estrear com a camisa do Botafogo.

O Botafogo ocupa a quarta posição na tabela da Taça Guanabara, com duas vitórias e uma derrota até o momento. O líder é o Vasco, com sete pontos, empatado com Nova Iguaçu e Fluminense. Adversário do Glorioso na rodada, o Sampaio Corrêa é o 10º, com somente um empate em três partidas.

Confira a lista de jogadores relacionados do Botafogo para o duelo:

. Goleiros - Gatito Fernández e John;

. Laterais - Hugo e Marçal;

. Zagueiros - Alexander Barboza, Bastos, Jefferson Maciel e Lucas Halter;

. Volantes - Danilo Barbosa, Kauê, Marlon Freitas, Newton e Tchê Tchê;



. Meias - Diego Hernández, Eduardo e Jacob Montes



. Atacantes - Janderson, Jeffinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Matías Segovia, Savarino, Tiquinho Soares, e Victor Sá.