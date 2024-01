Igor Jesus - Divulgação

Publicado 26/01/2024 16:35

Rio - Após fechar a contratação de Luiz Henrique , o Botafogo tem um novo alvo no mercado para reforçar seu ataque. De acordo com o "ge", o clube abriu negociações por Igor Jesus, ex-Coritiba e que está se desligando do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Igor tem contrato com o Shabab Al-Ahli até junho. Como ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no meio do ano, os árabes aceitaram liberá-lo com uma compensação financeira. O acerto com o Glorioso está por detalhes.

Igor Jesus é um namoro antigo do Botafogo. No início do ano passado, o clube carioca fez uma sondagem pelo jogador, mas ele não pensava em deixar os Emirados Árabes naquela época. Agora, ele deve chegar para ser sombra de Tiquinho Soares.

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus foi um dos destaques da equipe na Série B do Brasileirão de 2019. Em setembro do ano seguinte, foi negociado com o Shabab Al Ahli. Com a camisa do Coxa, foram 56 jogos, sete gols e duas assistências.