Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense para o Betis em 2022 - Divulgação / Betis

Publicado 26/01/2024 10:30 | Atualizado 26/01/2024 10:33

Rio - Adquirido pelo grupo Eagle Football Holdings, de John Textor, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, será reforço do Botafogo em 2024. Porém, o período em que o jovem atuará no clube carioca deverá ser definido durante a temporada. O rendimento do Alvinegro no ano poderá ser decisivo para definir sua situação. As informações são do portal "GE".

Caso, o Botafogo consiga ir bem e avançar na Libertadores e ter um bom começo de Brasileiro, a tendência é que o atacante permaneça no clube carioca até o fim do ano. Porém, o jovem poderá ir para o Lyon no meio do ano, caso o contrário aconteça.

Para convencer Luiz Henrique a topar jogar no Botafogo, John Textor promete que o atacante atuaria no Lyon. A operação custo algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 106,84 milhões) para tirar o brasileiro do Real Betis.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se transferiu para o Betis no meio de 2022. O Botafogo venceu a concorrência do RB Leipzig, da Alemanha, e do Flamengo para contratá-lo. O próprio Fluminense e o Corinthians demonstraram interesse em Luiz Henrique, mas já tinham desistido.