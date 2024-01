Taffarel e Alisson já trabalharam juntos na Seleção nas Copas de 2018 e 2022 - AFP

Publicado 29/01/2024 18:12

Rio - Um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, Taffarel está de volta à Seleção. O tetracampeão do mundo com a Amarelinha aceitou o convite de Dorival Júnior para voltar ao cargo de preparador de goleiros do Brasil e integrará a comissão técnica do treinador visando a Copa do Mundo de 2026. As informações são do "ge".

O ex-goleiro retorna ao cargo que exerceu entre 2014 e 2022. Ele deixou a ocupação de preparador fixo após a saída de Tite após a Copa do Mundo do Catar. Entretanto, ele fez mais uma aparição pontual, na Data-Fifa de junho, quando a Seleção enfrentou Guiné e Senegal em amistosos na Europa.

Com o retorno de Taffarel, Marquinhos retorna ao cargo de auxiliar na preparação de goleiros. Além da seleção brasileira, o tetracampeão também trabalha com Alisson no Liverpool, da Inglaterra.

Confira como está a comissão técnica de Dorival Júnior na Seleção:

Dorival Júnior - Técnico

Lucas Silvestre - Auxiliar

Pedro Sotero - Auxiliar

Celso Rezende - Preparador físico

Taffarel - Preparador de goleiros

Marquinhos - Auxiliar Preparação de goleiros

Thomas Koerich - Analista de desempenho

Guilherme Passos - Fisiologista