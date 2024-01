Douglas Costa em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 29/01/2024 18:36

Rio - Reforço do Fluminense para 2024, Douglas Costa vive a expectativa de ter um grande ano com a camisa tricolor. Em entrevista à FluTV, o atacante explicou os motivos que o levaram a acertar com o clube carioca e se mostrou empolgado com o novo desafio.

"Sensação única porque eu estava buscando isso na minha carreira. Fiquei um tempo fora. Quando voltei ao Brasil pela primeira vez não deu muito certo. Tenho outros objetivos agora e acho que neste momento eu e Fluminense vamos fazer um par perfeito porque acho que o que eu busco, eles buscam também. Eu busco tempo e competitividade e acho que o Fluminense entrega muito isso. Ainda mais que com o decorrer dos anos têm figurado nas competições e chegando bastante. Sempre tive isso como meta na minha carreira", declarou o jogador.

Douglas também falou sobre a importância de Diniz e Fred para que ele optasse por jogar no Flu.

"Estava indo para a Turquia e o Diniz me ligou e mandei cancelar o voo porque a conversa foi bastante reta e paralela. Logo na sequência o Fred me ligou e mudei totalmente o rumo da minha jornada e carreira. E minha esposa ficou muito contente por estar voltando a viver no Rio de Janeiro", completou.

Segundo Douglas, o fato de ainda não ter conquistado títulos jogando no Brasil, diferentemente da Europa, também pesou em sua decisão.

"Fui campeão em diversos lugares, mas ainda falta conquistar coisas no Brasil e venho com essa ambição e vontade. Fluminense é um clube gigante e estar nessas competições é... Já tive o privilégio de ser campeão mundial, mas claro que foi com o Bayern de Munique, e poder fazer parte disso e tentar fazer parte dessa história do Fluminense vai ser a cereja do bolo", finalizou.

Douglas Costa já está treinando no CT Carlos Castilho, mas ainda não tem previsão de estreia. O Flu ainda trabalha para resolver questões burocráticas para poder colocá-lo em campo.