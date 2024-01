Douglas Costa - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/01/2024 17:20

Rio - Último reforço anunciado pelo Fluminense para 2024, o atacante Douglas Costa, de 33 anos, poderá ser relacionado por Fernando Diniz para a partida contra o Sampaio Corrêa, marcada para o próximo dia 8, pelo Campeonato Carioca. As informações são do portal "Itatiaia".

A partida deverá ser a primeira do Fluminense na temporada com a presença de todos os titulares. O Tricolor tem boas possibilidades de utilizar alguns dos seus principais jogadores na próxima partida contra o Bangu, nesta quinta, no Luso-Brasileiro.

Dos reforços anunciados pelo Fluminense na temporada, três deles já estrearam. O zagueiro Antônio Carlos esteve em campo em todos os quatro jogos de 2024 e os meias Gabriel Pires e Renato Augusto estrearam contra o Nova Iguaçu, no último domingo, na Ilha do Governador.

O meia-atacante David Terans, de 29 anos, que se apresentou antes de Douglas Costa e está regularizado, deverá ter condições de fazer sua estreia antes. Além deles, o goleiro Felipe Alves também não fez sua estreia pelo Fluminense.