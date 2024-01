Renato Augusto em ação durante o jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/01/2024 20:23

Rio - A vitória sobre o Nova Iguaçu por 3 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro , neste domingo, 28, marcou a estreia de Renato Augusto pelo Fluminense. Em entrevista pós-jogo à BandSports, ele falou sobre seu primeiro jogo na temporada, elogiou o grupo e mostrou confiança de que o Tricolor brigará 'por muitos campeonatos' em 2024.

"Sempre bom voltar a jogar, ganhar ritmo de jogo, tentando me adaptar a uma nova forma de jogo, terminando ainda uma pré-temporada. Pelo pouco que ainda vi, acho que a gente tem um grande elenco, um grande grupo. Acredito que a gente vai poder brigar no final da temporada por muitos campeonatos", disse Renato.

O meio-campista também falou sobre o número 20, que usa no Fluminense. A camisa, vale lembrar, foi utilizada por Deco, que marcou história no clube, entre 2010 e 2013.

"Número forte, uma história grande dentro do clube. Então, foi conversando internamente que seria uma camisa interessante, uma camisa que eu gosto também. Então, estou tendo o prazer e a honra de vestir essa camisa", concluiu Renato.

Agora, o Tricolor, que soma dez pontos na competição, volta as atenções para a quinta rodada do Campeonato Carioca. O próximo compromisso do Flu será na próxima quinta-feira, às 21h30, contra o Bangu no Luso-Brasileiro.