Douglas Costa assinou contrato por um ano e meio com o Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 28/01/2024 10:25 | Atualizado 28/01/2024 10:58

Rio - O Fluminense anunciou, na manhã deste domingo (28), a contratação de Douglas Costa. O atacante estava livre no mercado após não renovar contrato com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e assinará com o Tricolor por um ano e meio.

"Eu venho com muita vontade de mostrar aquilo que me revelou para o mundo. A torcida tricolor pode esperar muita entrega e desempenho, pois vou dar meu máximo para que a gente possa sair campeão de tudo aquilo que disputar", declarou o camisa 90.

Douglas Costa estava praticamente acertado com o Samsunspor, da Turquia, mas uma ligação de Fernando Diniz fez com que mudasse de ideia . "Tinha tempo que alguém não me ligava e buscava as minhas qualidades na equipe. A última vez foi o Guardiola no Bayern de Munique", disse o atacante, na chegada ao Rio de Janeiro, no sábado (27).

Para vestir a camisa do Flu, aceitou se enquadrar na realidade financeira do clube . O valor do salário não foi revelado, mas será relativamente menor do que quanto ele recebia quando retornou da Europa ao Brasil para jogar no Grêmio, em 2021. Além disso, topou assinar um contrato de produtividade, o que foi fundamental para o acerto.

"Já encontrei algumas pessoas com quem eu trabalhei, inclusive na Seleção Brasileira. Pouco a pouco vou me sentindo em casa. Estou realmente muito feliz de estar aqui. Essa é uma nova etapa e acho que o Fluminense tem tudo para somar bastante na minha carreira", avaliou Douglas Costa.

O jogador, de 33 anos, é o sexto reforço do Fluminense nesta janela de transferências. Para 2024, o Tricolor já anunciou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires, Renato Augusto e David Terans.