Titulares do time B do Fluminense, João Neto e Isaac têm minutos importantes para mostrar serviço - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/01/2024 08:50

terão cada vez menos jogos no Campeonato Carioca para mostrar serviço e convencer o técnico Fernando Diniz que podem ser mais aproveitados na temporada. O Fluminense volta a campo no domingo (28) contra o Nova Iguaçu, às 18h10, no Luso-Brasileiro, numa espécie de contagem regressiva. Com a apresentação do elenco principal na quinta (25), os jogadores que formam o time B sabem quee convencer o técnico Fernando Diniz que podem ser mais aproveitados na temporada.

poucos nomes conseguiram se destacar nas três primeiras rodadas e chamar a atenção em busca de mais oportunidades. Um deles já integra o grupo principal.

Até o momento,e chamar a atenção em busca de mais oportunidades. Um deles já integra o grupo principal. Lelê retornou antes por um pedido do treinador , para jogar esses primeiros jogos., e fez três gols.

Outro também se juntará em breve aos novos companheiros, que é Antônio Carlos, aproveitando os primeiros jogos para ganhar ritmo. O zagueiro vem mostrando segurança e ganhando confiança, até mesmo para sair jogando.



Quem vem pedindo passagem por uma chance no time principal do Fluminense é Felipe Andrade, que vem jogando como volante e chamando a atenção pela boa dinâmica em campo e se coloca como uma opção quando André for negociado. O goleiro Vitor Eudes, que pegou um pênalti na estreia, tem mostrado segurança.



Quem ainda precisa evoluir



Há outros jovens jogadores que ainda não se destacaram, mas pelo menos mostram evolução em relação à temporada passada. É o caso de Arthur, que não foi brilhante em três jogos, mas aparenta estar melhor fisicamente para atuar nos profissionais, participando mais do jogo e da marcação.



Por outro lado, Isaac, que ganhou alguns minutos no time em 2023, não começa bem a temporada, mesmo com um gol marcado. Com muitas perdas de bola no ataque, tem se enrolado nas jogadas. E João Neto está irregular nas atuações. Mas os dois ainda têm potencial para evoluir. Gustavo Apis, vem mal no meio e os laterais também têm deixado a desejar.



Para eles, os próximos jogos serão importantes para saberem se poderão integrar o elenco principal, ou se serão emprestados ou negociados.