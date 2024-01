Marcelo em ação durante treino do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/01/2024 16:01

Rio - Marcelo se reapresentou e voltou aos treinos do Fluminense neste sábado, 27. O lateral-esquerdo, vale lembrar, havia sido liberado para resolver questões pessoais e ficou de fora do retorno do elenco principal, na última quinta

Com o retorno de Marcelo, o técnico Fernando Diniz tem quase todo o elenco à disposição. As ausências são Alexsander e John Kennedy, que estão com a seleção sub-23 no Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela.

Outras novidades em relação à temporada passada são as presenças dos reforços Renato Augusto, Antonio Carlos, Gabriel Pires, David Terans e Felipe Alves. Diego Costa e Jan Lucmí serão anunciado e se juntarão ao grupo em breve.