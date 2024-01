Nas duas últimas temporadas, Douglas Costa vestiu a camisa do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos - Divulgação / L.A. Galaxy

Nas duas últimas temporadas, Douglas Costa vestiu a camisa do Los Angeles Galaxy, dos Estados UnidosDivulgação / L.A. Galaxy

Rio - Douglas Costa desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (27), para realizar exames e assinar contrato com o Fluminense . O jogador reforçou a importância da ligação do técnico Fernando Diniz para convencê-lo a acertar com o Tricolor e comparou com um dos melhores momentos da carreira, quando jogava na Alemanha.

"Falamos um pouco na conversa. Tinha tempo que alguém não me ligava e buscava as minhas qualidades na equipe. A última vez foi o Guardiola no Bayern de Munique. Acho que casa muito com um dos melhores momentos da minha carreira e me cativou a vir para o Fluminense", garantiu o atacante.

"Chego muito feliz e motivado. Acho que essa mudança vai ser importante para a minha carreira. Feliz pelo chamado do Diniz, o Fred também ajudou. Venho pronto para lutar", declarou.

Douglas Costa também comentou a relação com o Rio de Janeiro, cidade onde sempre passa as férias: "Minha esposa é carioca. Ela está grávida, eu a deixei em Miami. Estou acostumado com uma vida de férias no Rio de Janeiro. Agora é uma vida totalmente profissional, trabalhar todos os dias. Viver de uma maneira bem diferente do que quando venho passar férias".

O vínculo do atleta com o Fluminense, por um ano e meio, terá cláusula de produtividade. Ele aceitou reduzir a pedida salarial para se enquadrar nas exigências do clube.

O jogador estava livre no mercado após não renovar com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e foi convencido pelo técnico Fernando Diniz e pelo diretor de planejamento Fred a defender o Tricolor. Nas últimas duas temporadas nos Estados Unidos, Douglas Costa entrou em campo 51 vezes, marcou oito gols e deu oito assistências.