Marcão comandará o Fluminense novamente contra o Nova IguaçuLucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/01/2024 11:25

Rio - O Fluminense divulgou, na manhã deste domingo (28), a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Nova Iguaçu, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Recém-contratados, Gabriel Pires e Renato Augusto estarão à disposição pela primeira vez e poderão estrear pelo Tricolor.

A dupla de meias se juntará ao elenco alternativo do Fluminense que entrou em campo no Campeonato Carioca até o momento. Os principais jogadores se reapresentaram no CT Carlos Castilho somente na última semana

A partida acontece neste domingo, às 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro. O Fluminense ocupa a quarta posição na tabela, com sete pontos. Até aqui, foram duas vitórias e um empate no Cariocão. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado, e tem a mesma pontuação do Tricolor.

Confira a lista de relacionados do Fluminense para o confronto:



Goleiros - Gustavo Ramalho, Kevyn e Vitor Eudes;

Defensores - Alexandre Jesus, Antonio Carlos, Davi, Felipe Andrade, Jhonny, Justen, Kayky Almeida, Luan Freitas, Marcos Pedro e Rafael Monteiro;

Meio-campistas - Arthur, Dohmann, Edinho, Gabriel Pires, Gustavo Apis, Renato Augusto e Wallace;

Atacantes - Isaac, João Neto, Kauã Elias e Lelê.