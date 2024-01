Luan Freitas comemora gol no jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/01/2024 20:06

Rio - O Fluminense é o novo líder do Campeonato Carioca. O Tricolor assumiu o topo da tabela ao vencer o Nova Iguaçu por 3 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, na noite deste domingo, 28, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Isaac, Luan Freitas e João Neto fizeram os gols do jogo, que foi marcado também pelas estreias de Gabriel Pires e Renato Augusto, reforços do time para a temporada.

Agora, o Tricolor, que soma dez pontos na competição, volta as atenções para a quinta rodada do Campeonato Carioca. O próximo compromisso do Flu será na próxima quinta-feira, às 21h30, contra o Bangu no Luso-Brasileiro.

Isaac comemora gol marcado no jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu Lucas Merçon/Fluminense

O JOGO

O Fluminense foi a melhor equipe do primeiro tempo. Durante boa parte da etapa inicial, o Tricolor ditou o ritmo da partida, controlou a posse de bola, não deixou o Nova Iguaçu atacar e buscou o gol.

Nesse cenário, o Flu fez valer o bom momento e abriu o placar aos 31 minutos. Gabriel Pires descolou ótima enfiada de bola para Lelê, que finalizou cruzado. A bola iria sair pela linha de fundo, mas Rafael Monteiro evitou e logo acionou Issac. Dentro da área, o atacante finalizou forte. A bola ainda tocou no goleiro e na trave antes de entrar.

Foi somente nos minutos finais do primeiro tempo que o Fluminense desligou. Isso foi o suficiente para o Nova Iguaçu mandar uma blitz e criar três boas chances em sequência - numa delas, a bola teve a direção da trave.

No segundo tempo, o Fluminense voltou bem do intervalo e logo ampliou a vantagem para frear a reação que o Nova Iguaçu ensaio no fim da etapa inicial. Aos oito minutos, Renato Augusto cobrou escanteio na área, e o goleiro Fabrício saiu mal. A bola, então, chegou até Lelê, que cabeceou para o meio da área, onde estava Luan Freitas. O zagueiro só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

A partir daí, o jogo ficou sob controle do Tricolor. Mesmo sem a mesma posse de bola, o Flu não deixou o Nova Iguaçu voltar ao jogo. Além disso, criou outras boas oportunidades.

Assim, na reta final, fez o terceiro gol e deu números finais ao jogo. Aos 45 minutos, Alexandre Jesus descolou ótimo passe para João Neto, que invadiu a área e finalizou na saída do goleiro.

Torcida do Fluminense presente no jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu, no Estádio Luso-Brasileiro MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Nova Iguaçu

Data e Hora: 28/1/2024, às 18h10

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Cartões amarelos: Ítalo Silva e Igor Guilherme (NIG)

Cartões vermelhos: -

Gols: Isaac (1-0) (31'/1ºT) / Luan Freitas (2-0) (08'/2ºT) / João Neto (3-0) (45'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Justen (Alexandre Jesus, 30'/2ºT), Luan Freitas, Antonio Carlos e Rafael Monteiro (Marcos Pedro, 30'/2; Felipe Andrade, Gabriel Pires (Gustavo Apis, 30'/2ºT) e Arthur (Renato Augusto, Intervalo); Isaac (Kauã Elias, 43'/2ºT), João Neto e Lelê.

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Ítalo Silva (Maicon, 38'/2ºT); Ronald, Albert (Sidney, 38'/2ºT) e Igor Guilherme (João Victor, 20'/2ºT); Bill, Xandinho (Lucas Campos, 20'/2ºT) e Emerson Carioca (Marllon, 33'/2ºT).