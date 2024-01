David Terans - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/01/2024 12:42

Rio - Um dos reforços do Fluminense para a temporada2024, o meia-atacante David Terans, de 29 anos, foi registrado no BID como jogador tricolor e pode fazer sua estreia pelo clube das Laranjeiras. O uruguaio está treinando com o elenco desde a última semana.

Na partida desta quinta-feira, contra o Bangu, no Luso-Brasileiro, o Fluminense terá em campo alguns jogadores considerados titulares. Como retornou aos treinamentos junto do elenco principal do Tricolor e estava participando da pré-temporada com o Pachuca, Terans tem boas chances de ser relacionado.

O uruguaio foi um dos seis reforços oficializados pelo Fluminense para a temporada. Três deles já estrearam: o zagueiro Antônio Carlos e os meias Gabriel Pires e Renato Augusto. Além de Terans, o goleiro Felipe Alves, que já havia sido regularizado, e o atacante Douglas Costa ainda não estrearam.

David Terans, de 29 anos, assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2026. O meia-atacante, que já defendeu o Atlético-MG e o Athletico, voltou ao futebol brasileiro após passagem sem brilho pelo futebol mexicano.