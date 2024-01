Guga - Marcelo Goncalves / Fluminense

GugaMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/01/2024 15:00 | Atualizado 29/01/2024 15:00

Rio - O nome do lateral-direito Guga, de 25 anos, foi ventilado como possível reforço do Feyenoord, porém, de acordo com informações do jornalista Martijn Krabbendam, o brasileiro foi oferecido, mas não está na lista de interesse do clube holandês.

Inicialmente, o Feyenoord avaliava a possibilidade de contratar um jogador da posição e com isso Guga teria sido oferecido. Porém, o clube holandês reavaliou a situação e não demonstrou empolgação em negociar com o atleta do Fluminense.

De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Feyenoord teria oferecido algo em torno de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 26 milhões) pelo lateral-direito. O Fluminente tem 50% dos direitos de Guga.

O lateral foi contratado pelo Fluminense no ano passado e foi opção a Samuel Xavier, titular da posição, até o fim da última temporada. No total, ele entrou em campo em 41 partidas, fez um gol e deu quatro assistências com a camisa tricolor.