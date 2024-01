Renato Augusto e Gabriel Pires - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/01/2024 11:02

Rio - Líder da Taça Guanabara, o Fluminense contou com duas estreias para vencer o Nova Iguaçu por 3 a 0. Os meias Gabriel Pires e Renato Augusto participaram da partida disputada na Ilha do Governador e deram uma outra dinâmica à equipe, que teve sua melhor atuação em 2024.

O ex-jogador do Botafogo começou a partida como titular e apesar da falta de ritmo atuou por 78 minutos contra o Nova Iguaçu. Gabriel Pires iniciou a jogada do primeiro gol marcado por Issac, ao dar belo passe para Lelê. No segundo tempo, o volante ainda teve uma boa chance de fazer seu primeiro gol, mas finalizou para fora.

Renato Augusto entrou no no segundo tempo e com apenas dez minutos cobrou escanteio que resultou no segundo gol do Fluminense, marcado por Luan Freitas. O apoiador participou de praticamente todas as jogadas ofensivas do clube carioca, mesmo com a falta de ritmo e com o campo encharcado por conta da chuva.

Os dois deram a qualidade técnica e a força que o meio-campo do Fluminense havia carecido nos três primeiros jogos, principalmente no segundo tempo, quando a questão física pesava. Desta vez, o Tricolor conseguiu ampliar o placar na etapa final e ter uma atuação convincente.