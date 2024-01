Guga é lateral-direito do Fluminense - Mauro Pimentel / AFP

Guga é lateral-direito do FluminenseMauro Pimentel / AFP

Publicado 29/01/2024 19:20

Rio - O Feynoord, da Holanda, tem encontrado dificuldades para chegar a um acordo pelo lateral Guga, do Fluminense. Apesar do interesse do time europeu , o salário é o principal obstáculo para que o jogador aceite se transferir para a Holanda. A informação foi dada pelo site "Goal".