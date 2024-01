Gabriel Pirani comemora o gol da vitória sobre o Equador no Pré-Olímpico - Joilson Marconne/CBF

Publicado 29/01/2024 19:09

Rio - O Brasil está classificado para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. A seleção brasileira venceu o Equador de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, e manteve o 100% de aproveitamento na competição. Os equatorianos saíram na frente com Patrik Mercado, mas a equipe brasileira virou com gols de Marlon Gomes e Gabriel Pirani.

O primeiro tempo foi morno. O Brasil criou poucas oportunidades e não teve uma postura agressiva. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes teve a melhor chance da etapa inicial em cabeçada de Endrick. Já o Equador, por sua vez, não conseguiu ameaçar o goleiro Mycael. Os equatorianos forçaram na bola longa, mas sem sucesso.

Já a etapa final foi mais animada. O Equador marcou no início do segundo tempo com Patrik Mercado, aos 13 minutos, e mudou o panorama da partida. O gol não abalou a seleção brasileira, que acordou no jogo e reagiu rápido com Marlon Gomes, aos 19, para igualar o marcador. As mudanças do técnico Ramon Menezes surtiram efeito e o gol da vitória saiu dos pés de Gabriel Pirani, aos 29.

Com a vitória, o Brasil chegou aos nove pontos, se manteve com 100% de aproveitamento e garantiu a vaga no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. A seleção brasileira encerra a participação na primeira fase na próxima quinta-feira (1), diante da anfitriã Venezuela, às 20h (de Brasília). Já o Equador, que está em segundo com sete pontos, não tem mais compromissos e terá que secar os rivais para avançar de fase.

BRASIL 2 x 1 EQUADOR

Data e horário: 29/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela

Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Gabriel Pirani); Andrey Santos (Ronald), Alexsander, Marlon Gomes e Maurício (Gabriel Pec); John Kennedy (Giovane) e Endrick (Marquinhos). Técnico: Ramon Menezes

Equador: Villa; Carlos Sánchez, Christian García, Óscar Quiñónez e Layan Loor; Plúas (Ayoví), Patrik Mercado (Ochoa) e Vite; John Mercado, Obando e Medina (Perlaza). Técnico: Miguel Bravo

Cartão amarelo: Arthur Chaves (BRA); Christian García (EQU)

Gols: Patrik Mercado, aos 13' do 2ºT (0-1); Marlon Gomes, aos 19'/2ºT (1-1); Gabriel Pirani, aos 29' do 2ºT (2-1)