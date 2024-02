Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 12/02/2024 15:36

Rio - Em negociações com o Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, compartilhou uma publicação do astro de basquete LeBron James e agitou os torcedores rubro-negros nas redes sociais. Enquanto o clube paulista segue dificultando o negócio, o jogador republicou uma postagem com uma ampulheta, em um sinal de espera por algo.

Isso foi o suficiente para, no "X", o antigo Twitter, flamenguistas se empolgarem. Apesar de as partes seguirem nas tratativas no início da temporada, as conversas seguem complexas para liberação por parte do Bragantino, que considera o defensor um dos pilares do elenco.

Mensagem de LeBron James republicada por Léo Ortiz, alvo do Flamengo Reprodução

Léo Ortiz é tratado como prioridade pela diretoria do Flamengo na atual janela de transferências. O jogador, que tem passagem pela seleção brasileira, chegaria ao Ninho do Urubu como reforço de peso no sistema defensivo. Para isso, os valores precisam estar alinhados, como disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

"Não é novela. São números grandes. Números que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, enquanto o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor, e a gente continua em negociação."