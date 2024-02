Viña em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 12/02/2024 18:34

Rio - Segundo reforço contratado pelo Flamengo para 2024, o lateral-esquerdo uruguaio Viña viajou para a Itália, onde acompanhará o nascimento de sua primeira filha. As partes chegaram a um acordo antes mesmo de assinaram o contrato, e o jogador perderá três treinamentos e o jogo contra o Bangu, na quarta-feira (14), em Aracaju.

Viña retorna ao Brasil na sexta-feira (16), em dia de folga do elenco após a oitava rodada do Campeonato Carioca. No dia seguinte, a comissão técnica de Tite iniciará a preparação para o duelo com o Boavista.

O novo lateral do Rubro-Negro chegou a ser relacionado para a partida contra o Volta Redonda, no sábado (10), vencida por 3 a 0, mas foi retirado da lista de última hora. Viña foi regularizado no dia 5 de fevereiro, dois dias antes do início da sétima rodada do Carioca, e o jogo, adiado por conta da pré-temporada nos Estados Unidos, era válido pela terceira rodada. Ele confirmou que já está pronto e bem fisicamente para estrear pelo Fla.

"Estou me sentindo muito bem. Aqui, de volta ao Brasil com o calor, é muito pesado, mas com o treinamento estou me sentindo cada vez melhor em campo com os companheiros. Acompanhando o dia a dia para ir melhorando e estar perto da estreia. Muita ansiedade, estou esperando já. O último jogo acompanhei fora e já via a torcida no Maracanã, dava vontade de estar dentro do campo ajudando."