Nicolas De La Cruz fica fora da próxima partida do FlamengoMarcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 14/02/2024 12:01 | Atualizado 14/02/2024 16:05

O Flamengo terá desfalques importantes para o jogo contra o Bangu, quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em Aracaju. De La Cruz e Allan se juntam a Pulgar, que está suspenso, e ficam no Rio.



Segundo comunicado do Rubro-Negro, o meia uruguaio realiza tratamento por causa de dores no ombro. Já o volante brasileiro faz trabalho de reequilíbrio muscular, com controle de carga, e também fica fora deste jogo e dos próximos, com a expectativa de retorno em 12 dias.

Allan seria a principal opção para substituir Erick Pulgar, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Sem os dois, Igor Jesus e Victor Hugo são opções, com preferência para o primeiro. Já para substituir De La Cruz, Luiz Araujo desponta como o favorito para a vaga de titular.

O Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus (Victor Hugo), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.