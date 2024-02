Bandeira do Flamengo está no topo em ranking de seguidores no WhatsApp entre os clubes brasileiros - Divulgação/ Flamengo

Publicado 15/02/2024 14:01

O Flamengo possui 4,4 milhões de seguidores em seu canal oficial no WhatsApp. Essa marca foi obtida em apenas cinco meses desde a criação da nova funcionalidade do aplicativo, que permite o envio de mensagens em massa. Enquanto isso, os outros clubes brasileiros ainda possuem números muito modestos nesta nova forma de alcançar os torcedores.



A diferença para os outros 20 clubes da Série A e mais o Santos é enorme. O Rubro-Negro tem mais seguidores que a soma de todos os clubes analisados, que ficaria com 2,6 milhões. Segundo colocado no ranking, o Atlético-MG tem apenas 488 mil. O levantamento é do site de apostas esportivas SDA.



Entre os cariocas, o Vasco ocupa a quinta colocação, com 283 mil seguidores. Logo atrás está o Fluminense, com 210 mil. Já o Botafogo fecha o Top-10, com 92 mil.



Dos 21 clubes brasileiros analisados, Cuiabá, Santos, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense ainda não aderiram à nova ferramenta. Já o São Paulo tem um canal oficial, mas não o utiliza.



Flamengo supera clubes da Europa



O número de 4,4 milhões de seguidores do Flamengo no canal oficial no WhatsApp é maior, inclusive, do que clubes europeus com alcance mundial. O PSG de Mbappé tem 3 milhões de seguidores, enquanto o Bayern de Munique tem 2,7 milhões e o Chelsea, 1,4 milhão.





Confira o top-10 de seguidores dos clubes brasileiros no WhatsApp

1. Flamengo - 4,4 milhões

2. Atlético-MG - 488 mil

3. Corinthians - 408 mil

4. Cruzeiro - 398 mil

5. Vasco - 283 mil

6. Fluminense - 210 mil

7. Palmeiras - 171 mil

8. Grêmio - 157 mil

9. Bahia - 126 mil

10. Botafogo - 92 mil