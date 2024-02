O Flamengo levou um gol do confiança mesmo com um jogador a mais, em derrota em 2016 em Aracaju - Reprodução de Vídeo

Publicado 15/02/2024 11:00

O Flamengo enfrenta o Bangu nesta quinta-feira (15) em Aracaju, pelo Campeonato Carioca, e fará os rubro-negros da capital do Sergipe matarem a saudade após quase oito anos. A última vez que o clube jogou por lá foi em 2016, quando ainda estava longe de fazer altos investimentos em contratações.



Nenhum jogador do elenco atual fazia parte do grupo que perdeu por 1 a 0 para o Confiança, que jogou com um a menos, pela Copa do Brasil. O palco daquele confronto é o mesmo do jogo com o Bangu, que é o mandante: Estádio Lourival Batista, o Batistão.



Curiosidades sobre a última vez do Flamengo em Aracaju



- Para um público de pouco mais de 13 mil pessoas, o Flamengo comandado por Muricy Ramalho fez um jogo muito apático e pouco levou perigo, apesar de 11 finalizações.



- O Confiança jogou 82 minutos com apenas 10 jogadores: Eliélton foi expulso aos oito minutos de jogo. E fez o gol aos 34 minutos do segundo tempo, com Everton.



- A escalação rubro-negra na derrota por 1 a 0 foi: Paulo Victor, Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuéllar (Gabriel), Willian Arão e Ederson (Alan Patrick); Marcelo Cirino (Felipe Vizeu), Emerson Sheik e Guerrero.



- A derrota para o Confiança foi a segunda do Rubro-Negro em 21 partidas que disputou em Aracaju. Ao todo, são 16 vitórias e três empates.



- Neste século, o confronto pela Copa do Brasil foi o único jogo oficial do Flamengo na cidade nordestina. Além dele, houve um amistoso como Racing, da Argentina, em 2003, vencido por 2 a 1