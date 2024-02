Matheuzinho assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2028 - Rodrigo Coca / Corinthians

Matheuzinho assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2028Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 16/02/2024 14:24 | Atualizado 16/02/2024 14:24

Flamengo e Corinthians finalizaram a negociação por Matheuzinho, que foi anunciado e assinou contrato até o fim de 2028 com o clube paulista. O Rubro-Negro confirmou a conclusão da transferência do lateral, que estava fora dos planos de Tite.

MATHEUS FRANÇA É DO TIMÃO!



O lateral-direito chega ao Coringão em definitivo, com contrato válido até o fim de 2028!



Bem-vindo, Matheus!



Saiba mais https://t.co/BHRG8oli4D#BemVindoMatheusFrança#VaiCorinthians pic.twitter.com/U4nxnmUVb4 — Corinthians (@Corinthians) February 16, 2024

Apesar da preferência da diretoria negociá-lo com o Botafogo, pesou o desejo de Matheuzinho em defender o Corinthians. No início da temporada, ele chegou a treinar com os novos companheiros, mas teve que retornar ao Rio após o Timão não aceitar termos no contrato com o Flamengo.

Mas desta vez houve um acerto definitivo. O Rubro-Negro receberá 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) pela venda de 60% dos direitos econômicos de Matheuzinho. O pagamento foi dividido em três parcelas, sendo 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) em 2024, 500 mil euros em 2025 e o mesmo valor em 2026.

No Corinthians, o lateral terá valorização salarial que, ainda assim, será menor do que a proposta apresentada pelo Botafogo.

Matheuzinho deixa o Flamengo com 153 partidas, quatro gols marcados, 22 assistências e seis títulos no currículo: um Brasileiro (2020), uma Libertadores (2021), dois Cariocas (2021 e 2022), uma Supercopa do Brasil (2021) e uma Copa do Brasil (2022).