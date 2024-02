Matheuzinho - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/02/2024 20:17

Rio - Após finalmente ser anunciado como reforço do Corinthians, Matheuzinho foi às redes sociais na noite desta sexta-feira (16) para se despedir do Flamengo. Em carta à torcida, o lateral-direito agradeceu o carinho e até mesmo as cobranças que recebeu enquanto esteve no clube e afirmou que sempre fez de tudo para honrar a camisa rubro-negra.

"Cheguei ao Flamengo apenas um menino cheio de sonhos e me tornei um cria do ninho cheio de conquistas. Sou grato por esses maravilhosos anos de muitas memórias que sempre estarão marcadas na minha história. Agradeço por todo o carinho e também pelas cobranças. Saibam que todas as vezes que vesti as cores do CRF , fiz de tudo pra honrar a história e tamanho do maior do Rio", diz um trecho do texto.

Matheuzinho deixa o Flamengo com 153 partidas, quatro gols marcados, 22 assistências e seis títulos no currículo: um Brasileiro (2020), uma Libertadores (2021), dois Cariocas (2021 e 2022), uma Supercopa do Brasil (2021) e uma Copa do Brasil (2022).

Confira a carta de despedida na íntegra:

"Não tive a oportunidade de me despedir da torcida e, por meio desta carta, gostaria de falar com vocês.



Cheguei ao Flamengo apenas um menino cheio de sonhos e me tornei um cria do ninho cheio de conquistas.



Sou grato por esses maravilhosos anos de muitas memórias que sempre estarão marcadas na minha história.



Agradeço por todo o carinho e também pelas cobranças. Saibam que todas as vezes que vesti as cores do CRF , fiz de tudo pra honrar a história e tamanho do MAIOR DO RIO.



Me despeço também dos meus ex companheiros de time, da direção e principalmente dos funcionários que são indispensáveis para o sucesso do clube.



E sempre falo, NO RIO NÃO TEM OUTRO IGUAL…



Mais uma vez obrigado e espero que torçam por mim nessa nova etapa.



CHEGOU A HORA DO CRIA VOAR …



Obrigado,



Matheus F… pra vocês o Matheuzinho ."