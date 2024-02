No Sergipe, Pedro marcou os três gols da vitória do Flamengo sobre o Bangu - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/02/2024 10:00

Rio - O irmão do atacante Pedro, Victor Guilherme, sofreu um assalto na madrugada desta sexta-feira (16), quando ia ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para buscar o autor dos gols da vitória do Flamengo sobre o Bangu, por 3 a 0

A ação dos criminosos ocorreu entre 2h e 3h desta sexta-feira, na altura do Complexo da Maré, e os bandidos levaram o carro de Pedro, um modelo Defender Land Rover, cor cinza, que ainda não foi localizado. As informações são do 'ge'.



Os bandidos chegaram atirando contra o carro de Pedro, e Victor Guilherme saiu levantando as mãos. Ele foi agredido, e um motoqueiro que testemunhou o assalto o socorreu e o levou até o posto policial mais próximo. Após registrar a ocorrência, o irmão do atacante foi para o aeroporto dentro de uma viatura da PM.