Pedro foi o nome da vitória do Flamengo sobre o Bangu em Aracaju - Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro foi o nome da vitória do Flamengo sobre o Bangu em Aracaju Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/02/2024 12:56 | Atualizado 16/02/2024 17:55

Rio - O Flamengo é o novo líder do Campeonato Carioca de 2024. Com três gols de Pedro, o Rubro-Negro venceu o Bangu por 3 a 0, no Batistão, em Aracaju, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, e ultrapassou o Fluminense, assumindo a liderança da competição. Foi o sexto jogo consecutivo sem ser vazado sob o comando de Tite.

Em 2024, o Flamengo sofreu apenas um gol em jogos oficiais. Na ocasião, o Rubro-Negro atuou com time formado pela maioria de jogadores das divisões de base e sob o comando do treinador de base, enquanto os titulares estavam na Florida, nos Estados Unidos. Já com o time principal e sob o comando de Tite, são seis jogos, seis vitórias e nenhum gol sofrido.

Desde o retorno dos Estados Unidos, o Flamengo venceu Sampaio Corrêa, Botafogo, Volta Redonda e Bangu, além de empatar sem gols com a Portuguesa-RJ e Vasco. No período, foram nove gols marcados e nenhum sofrido. Nos últimos dois jogos, o Rubro-Negro marcou seis vezes e, agora, é o líder do Carioca e detém o melhor ataque e defesa.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O Rubro-Negro é o líder da competição com 18 pontos e superou o Fluminense, que tem a mesma pontuação, no saldo de gols.

Sequência invicta da defesa:

Portuguesa-RJ 0 x 0 Flamengo - Campeonato Carioca

Sampaio Corrêa 0 x 2 Flamengo - Campeonato Carioca

Vasco 0 x 0 Flamengo - Campeonato Carioca

Flamengo 1 x 0 Botafogo - Campeonato Carioca

Flamengo 3 x 0 Volta Redonda - Campeonato Carioca

Bangu 0 x 3 Flamengo - Campeonato Carioca