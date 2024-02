Matias Viña treinou na academia do Ninho do Urubu - Gilvan de Souza /CRF

Matias Viña treinou na academia do Ninho do UrubuGilvan de Souza /CRF

Publicado 17/02/2024 16:23

Rio - Liberado pelo Flamengo para acompanhar o nascimento de sua primeira filha na Itália, Matias Viña já está de volta ao Rio. O lateral uruguaio treinou normalmente neste sábado (17), no Ninho do Urubu, e tem chances de estrear contra o Boavista, na terça (20), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Neste sábado, Viña fez apenas trabalhos na academia. No entanto, a expectativa é que ele vá a campo no domingo e na segunda para poder fazer seu primeiro jogo com a camisa rubro-negra na terça.

Viña chegou a ser relacionado pelo Flamengo para o jogo contra o Volta Redonda, mas foi retirado da lista em cima da hora. Como a partida era atrasada da 3ª rodada do Carioca e o uruguaio só foi regularizado dois dias antes da 7ª rodada, o regulamento não permitiu sua participação no jogo.