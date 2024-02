Gabigol prestigiou o Flamengo no vôlei - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/02/2024 13:50

Rio - O Sesc-Flamengo contou com uma presença ilustre nas arquibancadas do Maracanãzinho no jogo contra o Fluminense, na última sexta-feira (16), pela 16ª rodada da Superliga Feminina. Gabigol esteve no ginásio para prestigiar as meninas da equipe rubro-negra e foi ovacionado pelos torcedores.

O ídolo rubro-negro foi pé quente. Dentro de quadra, o Sesc-Flamengo venceu o Fluminense por 3 sets a 1. O jogo marcou o recorde de público do Rubro-Negro na temporada, com 6.763 torcedores presentes e 7.921 ingressos comercializados.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 45 pontos e segue com sobras na liderança da Superliga. O vice-líder, Osasco, tem 38. Já o Fluminense está em sexto lugar, com 25 pontos.