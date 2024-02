Pedro ao lado de Adriano Imperador - Reprodução

Pedro ao lado de Adriano ImperadorReprodução

Publicado 17/02/2024 18:39

Rio - Principal artilheiro do Flamengo nas duas últimas temporadas e no início de 2024, Pedro revelou que tem Adriano Imperador como grande inspiração. Em entrevista à FlaTV, o camisa 9 contou que as atuações do ex-atacante em 2009 marcaram sua infância e foram um espelho para ele dentro de campo.

"Um ídolo que eu tenho, cara que me inspirou dentro de campo. Desde criança acompanhava ele. Tem um gol que me marcou muito, a cavada dele contra o Coritiba no Maracanã. Eu estava atrás do gol. Tem muitos lances que ficaram na minha memória porque eu acompanhava como torcedor. Sem dúvida nenhuma é uma inspiração, cara que eu admiro muito", declarou Pedro.

Com cinco gols marcados, atrás apenas de Carlinhos, do Nova Iguaçu, Pedro está na briga para ser o artilheiro do Campeonato Carioca pela primeira vez com a camisa do Flamengo. A única vez que ele alcançou o feito foi em 2018, quando ainda jogava pelo Fluminense.

"Seria uma honra poder conquistar esse prêmio individual, mas eu não penso muito nisso. Fico feliz de estar ali, mas penso no coletivo, que possamos conquistar o Carioca. Vão sair naturalmente os gols. Mas tendo essa conquista vou ficar feliz, com certeza", finalizou.