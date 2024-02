Flamengo de Tite está invicto na temporada - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/02/2024 13:00

Os resultados da rodada ajudaram, e o Flamengo pode se garantir na semifinal do Campeonato Carioca na terça-feira (20). Para isso, basta vencer o Boavista no duelo que encerra a 9ª rodada da Taça Guanabara, às 21h30, no Maracanã. Com este resultado, o rival Fluminense também estará garantido.



O Rubro-Negro soma 18 pontos e, em caso de vitória, não apenas reassumirá a liderança como também não poderá mais ser alcançado por nenhum clube fora do atual G-4. Com os tropeços, Botafogo (perdeu por 4 a 2 para o Vasco) e Portuguesa (empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda), quinto e sexto colocados, respectivamente, estacionaram nos 14 pontos.



Ou seja, a duas rodadas do fim da Taça Guanabara, só conseguem chegar, no máximo, aos 20 pontos e não alcançariam o Flamengo, que terá 21 se vencer. O Boavista, em sétimo com 12 pontos, também não teria mais chances de ultrapassar o Rubro-Negro em caso de derrota.



Invicto e com apenas um gol sofrido em oito partidas, o Flamengo ainda está perto de garantir vantagem de dois resultados iguais na semifinal do Carioca. Para isso, precisará terminar em primeiro ou segundo lugar na Taça Guanabara e, em caso de vitória, abrirá três pontos de vantagem ao Nova Iguaçu, terceiro colocado com os mesmos 18 pontos, mas com um jogo a mais.



Para a partida de terça-feira, o técnico Tite não poderá contar com Gerson, internado com hidronefrose (inchaço no rim) decorrente de uma infecção renal, e Allan, com dengue. Por outro lado, terá a chance de promover a estreia de Matías Viña.