GersonMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/02/2024 22:02

Rio - Gerson, que está internado desde domingo por causa de uma hidronefrose com infecção renal , receberá alta nesta terça-feira, 20. Ele, contudo, ainda precisará passar por novos exames, e um procedimento cirúrgico não está descartado. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

O volante, vale lembrar, já é desfalque certo para o jogo contra o Boavista. O Fla enfrentará o Verdão de Saquarema nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.

INTERNAÇÃO DE GERSON

O jogador já estava se queixando de incômodos na região abdominal desde o início do ano, mas não conseguiu treinar no último domingo por causa de fortes dores. Assim, foi conduzido a um hospital da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Lá, os exames realizados apontaram uma hidronefrose com infecção renal, que é um inchaço na região do rim. Com isso, Gerson precisou ficar internado.