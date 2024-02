Gabigol - Divulgação / Flamengo

Rio - O presidente do Corinthians, Augusto Melo, deu detalhes da negociação do clube no início do ano pela contratação de Gabigol. Segundo o dirigente, o atacante do Flamengo foi oferecido ao Timão e chegou a ter tudo certo para defender a equipe paulista.



“Sempre deixei claro que o Gabigol, quando nos foi oferecido, tem a nossa cara, a gente chegou a acertar tudo, base salarial, estava caminhando tudo muito bem. Mas eu tive que desistir”, afirmou Augusto ao programa “Arena SBT”.



“Eu nunca prometi uma grande contratação, prometi um grande time. Não tenho dúvidas de que logo vai ter entrosamento. A gente está monitorando mais um, dois zagueiros, mas a dificuldade está muito grande. As negociações são em euros, com Corinthians é mais caro e nós tivemos que tirar o pé”, completou.

Desde que assumiu a presidência do Corinthians, Augusto Melo deixou claro que a contratação de Gabigol era o principal desejo do clube para 2024. O mandatário chegou a falar, em mais de uma oportunidade, em "negociações avançadas", mas o Flamengo sempre negou qualquer conversa para vender seu ídolo ao Timão.