Gerson, do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/02/2024 16:52

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo vota na próxima quinta-feira (22) um novo patrocinador para a camisa. A rede social Kwai, representada no Brasil pela empresa Joyo Tecnologia Brasil LTDA, ofereceu R$ 10 milhões para exibir sua logomarca na manga do uniforme da equipe de futebol profissional.

O contrato oferecido pela empresa prevê pagamento de R$ 10 milhões até dezembro de 2024. Em caso de aprovação, a camisa do Flamengo passará a valer R$ 214,3 milhões. O manto sagrado ainda exibe outras sete marcas. Somente a BRB possui contrato trimestral com o clube.

Além disso, o Conselho Deliberativo aprovou na última segunda-feira (19) um acordo de cinco anos com a Brax por R$ 330 milhões , para explorar as placas de publicidade do estádio entre 2025 e 2029. A empresa será responsável pela gestão e exploração das placas de publicidade nos jogos do Brasileirão.

Valores dos patrocínios na camisa do Flamengo:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 6,2 milhões/3 meses

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões