Arrascaeta em treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/02/2024 10:13

O Conselho de Futebol do Boca Juniors tem Arrascaeta como um dos principais alvos para contratar no meio do ano, segundo o canal argentino TyC Sports. Apesar desse desejo, dificilmente o clube terá dinheiro para retirar o meia uruguaio do Flamengo.



Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026 e multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 267,6 milhões). Como o Rubro-Negro não cogita liberá-lo, o Boca Juniors teria que desembolsar esse alto valor, o que tornaria a negociação inviável.



O clube argentino, segundo o canal, ainda faz o planejamento para a montagem do elenco, mas estaria disposto a buscar a contratação, caso receba algum sinal positivo de Arrascaeta. E conta com o desejo do jogador, que revelou em 2019 o desejo de defender o Boca Juniors, agora presidido por Riquelme, um de seus ídolos.



"Quando criança, sempre tive como ídolo o Riquelme, por isso tenho um grande amor pelo clube. Ele foi um dos melhores jogadores que vi jogando. Espero que um dia tenha a oportunidade de jogar no Boca", afirmou Arrascaeta em 2019, antes da final da Libertadores contra o River Plate.